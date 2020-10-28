美國德州一處工地的建築工人，今年9月發現一隻德國牧羊犬在附近徘徊，因此便會拿水給牠喝，由於牠全身髒兮兮的，推測牠可能是流浪狗，便聯繫當地的動物救援組織Be Intentional，但奇怪的是，浪浪就算吃飽了，仍經常會叼著狗碗不放，背後原因讓救援義工都哭了。

Welcome to Athena The Dreamer’s Page! Our Board Members met her today and this is one of the worse cases we have ever... 由 Athena the Dreamer 發佈於 2020年9月26日 星期六

德國牧羊犬雅典娜(Athena)在工地附近被發現，隨即被Be Intentional接走，而獸醫進行檢查後，發現牠目前6歲，體重卻只有46磅(約20公斤)，不僅營養不良，而且感染疥癬蟲症，身體狀況非常不理想，Be Intentional創辦人卡斯科（Christie Kasko）表示「牠的身上有很多寄生蟲，且是獸醫見過最嚴重的狀況之一」。

而在治療過程中，救援義工也發現，雅典娜經常會咬著狗碗不放，原以為牠是還沒吃飽，想再討食物吃，但漸漸的才發現，牠就算吃飽了，依舊會叼著狗碗不放，讓許多人都感到奇怪，進一步觀察才得知，牠其實是為了獲取關注，因為每當牠叼碗時，救援義工就會停下腳步，查看牠的狀況，試圖撫摸、拍拍牠的頭。

卡斯科表示「牠很快就意識到，當用可愛的表情咬碗時，就可以使牠得到更多擁抱及撫摸」，而雅典娜在義工的教導下，也漸漸學會簡單的指示，所幸在Be Intental與德國牧羊犬救援隊合作下，順利幫牠找到中途之家，雅典娜身體也逐漸恢復健康，中途之家的主人還幫牠創臉書粉專「Athena the Dreamer」，希望能快點當牠找到合適的新家，讓牠擁有家的溫暖。