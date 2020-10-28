美國德州一處工地的建築工人，今年9月發現一隻德國牧羊犬在附近徘徊，因此便會拿水給牠喝，由於牠全身髒兮兮的，推測牠可能是流浪狗，便聯繫當地的動物救援組織Be Intentional，但奇怪的是，浪浪就算吃飽了，仍經常會叼著狗碗不放，背後原因讓救援義工都哭了。

Welcome to Athena The Dreamer’s Page! Our Board Members met her today and this is one of the worse cases we have ever...

Athena the Dreamer 發佈於 2020年9月26日 星期六

德國牧羊犬雅典娜(Athena)在工地附近被發現，隨即被Be Intentional接走，而獸醫進行檢查後，發現牠目前6歲，體重卻只有46磅(約20公斤)，不僅營養不良，而且感染疥癬蟲症，身體狀況非常不理想，Be Intentional創辦人卡斯科（Christie Kasko）表示「牠的身上有很多寄生蟲，且是獸醫見過最嚴重的狀況之一」。

而在治療過程中，救援義工也發現，雅典娜經常會咬著狗碗不放，原以為牠是還沒吃飽，想再討食物吃，但漸漸的才發現，牠就算吃飽了，依舊會叼著狗碗不放，讓許多人都感到奇怪，進一步觀察才得知，牠其實是為了獲取關注，因為每當牠叼碗時，救援義工就會停下腳步，查看牠的狀況，試圖撫摸、拍拍牠的頭。

卡斯科表示「牠很快就意識到，當用可愛的表情咬碗時，就可以使牠得到更多擁抱及撫摸」，而雅典娜在義工的教導下，也漸漸學會簡單的指示，所幸在Be Intental與德國牧羊犬救援隊合作下，順利幫牠找到中途之家，雅典娜身體也逐漸恢復健康，中途之家的主人還幫牠創臉書粉專「Athena the Dreamer」，希望能快點當牠找到合適的新家，讓牠擁有家的溫暖。

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