大部分公司都會要求新進員工提供身體健康檢查報告。對此，一名網友就表示體檢一次就需要花費1000元，而且能夠做檢查的醫院也只有幾間，忍不住好奇發問「體檢費是不是暴利啊？」文章也引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「體檢費是不是暴利啊？」發文，表示新進人員幾乎都需要勞工體檢，一份要1000元，流程大概30分鐘左右，但他注意到在20多萬人口的地方，就只有幾間特約醫院有配合體檢，這樣一來，不管是考駕照體檢、勞工體檢，所有人都只能去這幾間，讓他不禁好奇直呼「這樣是不是很好賺啊？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「當然是」、「是，而且做得超馬虎，其他數值不知道，但我朋友身高171，體檢報告上寫117公分」、「胡亂做，薛錢而已」、「不過開醫院的確好賺，只是一般人甚至普通富人都開不起，一般人創業 考慮醫美牙科就差不多了」、「去看那個哈哈台，那個石頭老人，光賺體檢費就賺翻」。

但也有不少網友出生平反「儀器和專業人員不用錢？」、「幫你抽血不用技術費？儀器不用購入成本和保養費？」、「採集完還要跑一堆流程，以為很閒唷」、「你知不知道儀器多少錢，還不包括一些耗材的錢」、「自費就是這樣啊耗材免錢哦？」、「千元出頭的，多很多需要醫學判讀的項目，像X光、尿潛血尿蛋白、血色素血球數、膽固醇三酸甘油酯」。