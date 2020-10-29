昨（28日）深夜網路上瘋傳一段駭人的虐貓影片，一名就讀台中某私立大學的男學生故意咬貓的尾巴，被貓哈氣警告後，竟然將貓重摔在地，緊接著又用力猛踩，20秒施虐畫面流傳，引爆網友怒火。

有網友在《貓咪也瘋狂俱樂部》臉書社團PO出一段影片，一名台中某私立大學的男學生對貓施虐，他先是咬貓尾巴挑釁，在貓對他哈氣警告後，他立刻對貓痛甩一巴掌，並說道「牠一對我哈氣，我就超賭爛」，接著又將貓重摔在地，狠狠的出腳重踩。

重摔後猛踩！台中男大生20秒虐貓影片 網氣炸（圖／翻攝自《貓咪也瘋狂俱樂部》臉書社團）

離譜的是，目睹施虐男大生的施暴行徑，四周友人非但沒有加以阻止，還不斷鼓譟嬉鬧，「挖！開始了」、「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧」。

如今影片流出，瞬間引爆網友怒火，展開地毯式肉搜，男大生及其身邊友人身分也陸續遭到起底，網友痛批「虐待動物就應該抓出來，不用扯說只是拍攝朋友的行為，不制止還嬉鬧本身就很有問題，麻煩把你朋友身份吐出來，○○大學也應該懲處攝影者。」

大批網友甚至灌爆該私立大學臉書，要求校方出面說明，並對施虐學生做出懲處。至於虐貓男大生和錄影者的臉書皆已關版。