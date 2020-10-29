台中某私立大學的男學生在家殘忍虐貓，過程全被友人給拍攝下來，眾人鼓譟嬉鬧的惡劣行徑，隨著影片曝光，引爆網友怒火，男大生及其友人的身分也陸續被肉搜起底，不少網友昨（28日）深夜更直衝男大生住處救貓。據悉，貓咪已被動保處沒入保管，男大生深夜拎著貓籠上警車的畫面也隨之流出。

台中虐貓男大生深夜「拎貓籠」上警車畫面曝光。（圖／翻攝自《貓咪也瘋狂俱樂部》臉書社團）

昨（28日）深夜，網路上瘋傳一段台中某私立大學男大生對著貓咪施虐的影片，他先是咬貓尾巴挑釁，在貓對他哈氣警告後，他立刻對貓痛甩一巴掌，接著又將貓狠摔在地重踩，身旁的友人也不斷鼓譟嬉鬧，20秒虐貓過程引爆網友怒火。

不少網友憤而肉搜出男大生及其友人的身分，直接到男大生的住處堵人；此外，在各界愛貓人報警處理後，男大生深夜拎著貓籠，在警方陪伴下搭上警車的畫面也隨之曝光。

知名動物救援人士鄭又瑋獲報後也緊急從嘉義趕至台中關心受虐貓咪的情況，並在臉書上透露最新情況，直言「目前凶手已被抓進警局，大家稍安勿躁，貓咪目前外表看似無傷，是否有內傷不清楚，目前由動保處廖小姐將貓咪沒入保管，會由動保處將貓送醫檢查」。

不少網友得知虐貓男大生已被繩之以法後，紛紛留言直呼「感謝大家救了貓咪」、「虐貓和拍攝的都該死」、「感謝所有參與救援貓咪的人！再說一次，不喜歡貓咪也不要傷害貓咪」、「希望貓咪健康無損，虐貓者等著接受法律制裁」。