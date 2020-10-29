隨著行動裝置普及，網購平台興起，直播拍賣品項更是無所不賣，泰國就有一名奇葩女子裝扮成殭屍，不只賣起了死者衣物，還會鉅細靡遺的述說衣服的由來，以及衣服主人的死因，意外在網路上爆紅。

Would you buy clothes from a zombie? Kanittha Thongnak, an online retailer, puts on zombie make-up to sell clothes belonging to the dead https://t.co/o1Qk55KQTz pic.twitter.com/AoGYqhjInE — Reuters (@Reuters) October 27, 2020

根據外媒報導，來自泰國北部碧差汶 (Phetchabun)的直播主卡妮塔（Kanittha Thongnak），某日因為參加葬禮，發現死者的衣物一般會按照傳統燒毀，讓她覺得十分可惜，因此興起了向殯儀館買下的想法，並且將之上網拍賣。

後來，有次家中停水，她為了趕上直播時間，隨意地將白色粉底往臉上塗抹，這樣的契機，讓她萌生出以Cosplay扮相直播拍賣的念頭。報導指出，卡妮塔每次直播前都會花3小時完成殭屍人設，期間她更透過網路自學，不斷精進自己的化妝技巧，殭屍造型也愈發逼真。

此外，卡妮塔在直播拍賣時，會鉅細靡遺的講述每件衣物主人的死亡故事，且每件衣物售價約100泰銖（約新台幣91元），相當便宜，加上殭屍扮相，意外讓卡妮塔的人氣水漲船高，銷售量也大幅增長，粉絲人數爆增了5、6千人。

報導指出，不少泰國人對於鬼神議題及恐怖電影題材都相當熱衷，卡妮塔獨樹一格的「殭屍拍賣法」果然讓她收穫了人氣也迎來了買氣，並且基於回饋心態，她會將部分販售所得捐贈給佛寺。

一名鐵粉顧客雅努（Anu Kaewsom）也指出，自己不但買了許多次，甚至也幫丈夫添購了數件衣服，「這些衣服穿起來就和一般正常衣服沒兩樣」。卡妮塔同時還販售殭屍玩偶等恐怖主題的物品，她發現有些人比其他人對這些更為熱衷，「這取決於顧客是否想買這些衣服。如果他們想買，那他們就不會感到害怕」。