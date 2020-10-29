有民眾透露昨（28日）在新北市某運動中心健身，沒想到喝了三口高蛋白飲後，驚覺口感有異，每口都喝的到「一小條」東西的感覺，他吐出一看，赫然發現整杯都是蛆，且還在不斷蠕動，嚇得他寒毛直豎，直呼超倒楣！

原PO在《Dcard》PO文指出，每周三都會前往新北某運動中心健身，且運動完後會買健身房門口設置的高蛋白機台，飲用高蛋白飲品，當下他喝了一口後，發現有滑滑的異物，原以為是粉末沒泡開的緣故，也沒多想。

沒想到又喝了兩口後驚覺不對勁，一直有「一小條」的口感，「我腦中似乎浮現出了什麼東西的畫面，慢慢把它吐在杯口邊緣…」果不其然，是整杯滿滿的「高蛋白蛆」不斷蠕動著，嚇得他整杯倒在茶水間的水槽內。

原PO隨即向健身房服務員反映，對方也馬上到該機台買一杯，倒出來後同樣也是滿滿活蛆。事後服務員表示要聯繫廠商才能處理，留下他的個資並且退款50元後，屆時會再與他聯繫。但他想來仍餘悸猶存，崩潰直呼「以前去東南亞吃過鴨仔蛋、蜘蛛，但我還沒吃過活的啊！雖然不會怕到反胃，不過想到滿肚子都是蛆就寒毛直豎」。

最後原PO表示，接到運動中心主任來電，對方允諾會協助與廠商談賠償事宜。一名匿名自稱是高蛋白業者的網友則回應「萬分的抱歉和愧疚」，並指出公司得知此事後非常震驚與著急，並且不會閃躲與逃避這次的意外，「但由於場館為保護您個人隱私，因此沒能順利與您聯繫上，我們第一時間也到了現場瞭解狀況。待明日親自和您致歉，我們絕對有誠意解決這次的問題，盡力彌補您的損失，再次向您致上最深的歉意」。