天氣逐漸轉涼，來上一鍋熱呼呼的薑母鴨是不少民眾暖身首選，但也有人認為薑母鴨的鴨肉口感較柴，因此偏愛喝湯和一些火鍋料，就有網友不禁好奇問道「如果吃薑母鴨不點肉，只吃料、喝熱湯，會不會很奇怪？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（28日）在臉書社團《爆廢1公社》PO文透露，自己不喜歡吃薑母鴨的鴨肉，打算將基本鍋底的鴨肉全數換成火鍋料，「真的有人這樣點過嗎？300換成料…可以點很多，老闆會不會白眼我？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「我也想過這問題」、「跟家人去吃也只吃配料喝湯而已」、「我也不吃肉，只吃料而已」、「我也是這樣，真的湯跟料最好吃啊」、「我都是點一盤肉後，一直續點豆皮、鴨肉丸、茼蒿、高麗菜」、「薑母鴨肉都是吃到配料全吃光的時候才開始吃」、「我以為去吃薑母鴨就是吃鴨肉丸＋喝湯＋吃麵線，三件組」。

不過也有內行人指出，薑母鴨的湯底就是用鴨肉炒出來的，所以基底本來就有附鴨肉，「照菜單價格一樣付300元的薑母鴨去肉，老闆應該是可以接受」、「可以要求不要加鴨肉，錢照算，因為鴨肉是基本消費」。