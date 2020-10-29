秋冬正是橘子產季，因為富含维他命C，纖維也多，受到不少民眾喜愛，不過日前就有一位女網友透露，吃橘子時，一定會將橘子果肉和跟果皮之間的「白絲」剝掉，不過此舉卻引來內行人搖頭直呼「太浪費了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，因為覺得橘子果肉上的白絲不容易入口，也擔心會噎到，所以往往都會剝掉才吃，不禁好奇問道「有人像我吃橘子一樣，一定要把橘子絲完全弄掉才能吃嗎？」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言直呼，「+1，很療癒」、「不喜歡那個口感」、「沒有剝的乾淨就會覺得在嘴巴裡吃起來怪怪的」、「我也是欸！覺得沒弄乾淨，就有一股說不出來的不舒坦」。

不過也有不少內行人搖頭表示「浪費了」、「你把最營養的全部剝掉了」、「其實最營養的部分是橘子絲，懂吃都知道！」、「橘子的維他命都在絲裡面」、「吃了才會排便順暢」、「一堆人應該吃錯10幾年，那有豐富纖維啊，要吃」、「我都把絲吃下去！有專家說很營養」。

事實上，橘子果皮肉的白絲做「橘絡」或是「白絡」，尤其口感苦澀，不少人會將它挑掉，但其實橘絡含豐富的類黃酮素和膳食纖維，能促進腸胃蠕動、降低膽固醇，有助於排便與預防三高、腸癌。此外，這些橘絡也有化痰、順氣活血的功效，是緩慢支氣管炎、冠心病等緩慢疾病病人的食療聖品。