貓這麼可愛，怎麼可以虐貓。新竹3名年輕人日前疑似虐貓，不斷將貓往上拋飛，導致貓咪翻轉了180度，期間3人還發出嘻笑聲，虐貓影片流出後，在網路上引發撻伐，而貓主人也出面解釋，指小貓亂咬垃圾桶袋子才會懲罰牠，之後也為自己的行為道歉，但網友仍不買單，痛批「虐貓、踐踏生命一定要付出代價」。

網友將影片分享至《Dcard》，只見畫面中有3名年輕人，其中一人先是將貓抓起，小貓試圖掙扎想脫逃，隨後往另一人的方向拋過去，期間小貓還因此轉了好幾圈，之後又被從床上抓起向上拋，最終從半空中摔落，坐在床上的男子試圖接住，但影片卻結束了，並不清楚牠是否有被接住。

影片流出後，讓許多網友都非常氣憤，痛批要肉搜出他們的身分，而小貓主人也出現解釋，表示家裡養了2隻貓，一隻是友人寄放的小貓媽媽，另一隻則是該出生5個月的小貓，當天小貓媽的主人在旁邊拍攝，他們並不知情，當天他們剛回到家，發現小貓亂咬垃圾桶的袋子，原本是想打牠屁股懲罰，所以小貓才會有掙脫的動作，但最終卻變成玩拋接。

小貓主人表示，影片最後也有順利接住貓，並未讓牠落地，平時並不會這樣玩，「不是甚麼為了滿足虐貓行為而故意要拍影片的」、「拋貓咪是不對的行為！當下拋了，有發現玩笑開超過了，馬上被其他友人制止，謝謝大家的指教，讓大家這麼擔心，真的很抱歉，認識我們的朋友都知道，我們是有在照顧的」，之後還PO出帶貓做檢查的照片，並請獸醫幫忙查看牠是否有受傷。

經過檢查後，確認小貓體重、體溫及四肢皆正常，且身上沒有蟲，糞便也沒有異常，「後來有去派出所，告知目前狀況，也有留資料，後續對於錯的行為該怎麼處理及處分都會配合」，並附上貓咪健檢照。但仍遭網友質疑，指PO出的是接種疫苗的照片，並非診斷書，而且養了5個月，如今才帶貓去施打第一劑疫苗，並不合理。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎表示，目前3名虐貓學生已被找到，明天下午將進行訪談及檢視貓咪狀況，也呼籲「飼主的責任是保護毛孩，嚴厲譴責不當對待歪風，不然只會讓自己觸犯相關法律責任，毛孩子是家人，愛護家人是你我的責任」。至於學校方面，也已向新竹市議員陳啓源聯絡，將會要求中華大學對於做出脫序行為、嚴重影響校方聲譽的學生做出裁處。