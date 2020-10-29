美國西雅圖一名狗飼主，養了一隻混種澳洲牧羊犬，剛抱回家時狗的毛色，主要為黑色摻雜棕色，豈料養了3年以後，牠竟開始褪色，與原本毛色相差甚大，起初驚人的變化，也讓女飼主非常擔心，害怕是愛犬罹患疾病，直到經過檢查後才放心，如今牠長出大理石色花紋，特殊的外觀驚豔眾人。

飼主雪兒（Sheryl Duyungan‎）養了一隻6歲半的混種澳洲牧羊犬莫里（Maury），當時牠剛加入時，全身覆蓋黑色狗毛，還有一對咖啡色小眉毛，豈料直到3年前，莫里的毛色竟出現變化，顏色居然越來越淺，彷彿褪色了一樣，雪兒近日接受臉書社團《Dogspotting Society》的「thenandnowchallenge(過去與現在挑戰)」，並PO出莫里6年來的變化照。

只見莫里1歲時全身為黑毛，四肢則是咖啡色，豈料在牠3歲時，身上卻開始出現小塊白斑，而黑毛也逐漸褪色，頭部長出許多白色的毛，如今只剩腹部還有黑毛，其他部位則呈現白色，而靠進嘴巴部分的色澤並沒有變，由於愛犬驚人變色，雪兒也擔心牠是否生病，因此帶至醫院做檢查，甚至找專家尋求原因，但醫師認為並不是患白癜風導致，指這樣的毛色變化，對狗並不會造成健康影響。

如今莫里的毛色，幾乎已不再變化，牠宛如大理石的花紋，看起來反而成為牠特殊的標誌，雪兒也笑著表示，莫里擁有獨特靈魂，以及溫柔的個性，英俊的外表更是深得他們喜愛，不過不管牠長得怎麼樣，仍是家中最重要的成員之一。PO文獲得8千多人按讚，讓不少人驚呼，還有飼主分享「我家的狗也出現相同狀況，除了毛色改變外，身體並沒有任何症狀，是一個美麗的謎啊！」。