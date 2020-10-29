現在不少超商都有提供廁所讓民眾使用，但有網友卻表示，經常發現超商的廁所都是反鎖的狀態，不禁懷疑是店內員工故意不讓人使用，忍不住抱怨「是不是應該把廁所招牌移除？」文章掀起論戰，也釣出許多員工說出辛酸內幕。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示許多超商的招牌上明明標示有提供廁所，但是每每一進去就發現「門都是鎖住...敲門也沒人回應...」讓他質疑會不會是員工不給人用，不禁直呼「不給人用...是不是應該把廁所招牌移除....」。

文章曝光引起不少人共鳴，紛紛留言「常常在外面跑，臨時很急都是靠這個，鎖起來不讓人用真的會很困擾」、「尤其在最趕的時候，看到有廁所，進去之後看到不能使用，噢我的天啊」、「便利商店很多都這樣 反而加油站方便」、「學區商圈全年廁所都掛『故障』」、「跑外面屎在滾的時候，遇到這種真的會X死」。

其中，有不少超商員工也現身說法「如果你看店員老是處理噴在兩公尺高度的大便也會感到很厭世」、「還有看過有進去裡面洗澡的」、「我上大夜班的人我每天都要面對被炸掉的廁所」、「如果能把外面的廁所當成自己家...我想不會發生不借的情況~但....太難啦!!!! 屎都能噴到天花板是怎樣啦...」讓許多網友出面聲援，表示真的是有太多沒公德心的人才會造成這樣的結果。