狗是家中的一員，若看到有新成員加入，肯定會擔起哥哥姊姊的重責。國外有一名媽媽，剛生下女兒時，由於擔心飼養的伯恩山犬伯克利（Berkley）體型過大，與嬰兒玩鬧時恐會造成碰撞而受傷，因此會刻意將他們分開，豈料她卻發現愛犬每晚都會溜進嬰兒房，查看監視器看到超暖畫面。

狗飼主米勒（Christine Jo Miller）與丈夫養了一隻伯恩山犬伯克利（Berkley），2年前夫妻倆生下女兒伊萊妮（Elainey），由於伯克利體型大，且個性又非常活潑，因此擔心一不小心，愛犬與嬰兒互動時，可能因動作過大而導致受傷，因此有一段時間，他們會將女兒與愛犬分開。

米勒提到「我以前會讓伯克利，盡量與女兒保持界線，因為牠相對於嬰兒來說，實在是太大隻了，但女兒只要跟伯克利玩，她就會非常開心，而我們也漸漸發現，伯特利對伊萊妮特別的溫柔」。在伊萊妮8個月大時，米勒會在嬰兒房加裝攝影機，時時查看女兒的狀況，但漸漸的也意識到，監視伊萊妮的不只她一人。

一日米勒查看影像後，發現每晚伯克利都會溜進伊萊妮的房間，確認孩子的安危後，才會默默地離開，「牠從未做出瘋狂的事，只是進房查看後就轉身離開，好像把照顧寶寶當成自己的責任」，假若伯克利不小心吵醒她，米勒也會趕緊來查看，其實寶寶非常安全，但牠的目的似乎就是為了確保所有人安全，如今伊萊妮年齡也夠大，經常與柏克利玩在一起，米勒相信孩子與動物一起成長，能讓身心靈更健康。