獅子、老虎及豹的模樣，對於大眾而言並不陌生，但你有看過金錢豹嗎？大陸陝西省商洛市鎮安縣境內的鷹嘴石省級自然保護區，日前園區內工作人員收回紅外相機，發現意外拍到金錢豹的罕見畫面，儘管畫面僅幾秒鐘，但是轄區內近40年來，首次拍攝到金錢豹的影像，讓許多人非常興奮。

綜合陸媒報導，鷹嘴石省級自然保護區自2019年，先後架設14台紅外相機，日前工作人員收回相機檢查後，發現在今年8月，意外拍到國家一級保護動物「金錢豹」的影像，並於4日和7日兩次拍攝到其身影，從照片中可見，牠是一隻健康的成年金錢豹，當時位於海拔2500公尺左右的保護區核心區。

金錢豹生活於森山地和丘陵的森林地帶，牠的外型像是老虎，但體型卻略小一些，全身布滿圓形或橢圓形的黑色斑點，屬於頂級的掠食者，因此每當牠們遷移或定居時，也會反映出該地區的生態系統情況，而此次在鷹嘴石省級自然保護區發現野生金錢豹，也表示該地區的環境保護工作做得相當良好。

鷹嘴石省級自然保護區總面積11462公頃，約90％面積被森林覆蓋，區內有國家一級保護動物羚牛、林麝、豹、金雕等，先前也曾拍到國家一級保護動物羚牛、林麝；國家二級保護動物黑熊、斑羚、鬣羚、紅腹角雉、血雉、紅腹錦雞；陝西省重點保護動物豹貓、毛冠鹿、小麂等，此次拍到金錢豹是保護區建立16年來首次，也是鎮安轄區內近40年來第一次。