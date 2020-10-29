義大利麵不管是搭配香醇醬汁或是做成清炒、焗烤都十分美味，是民眾最喜歡的西式料理之一。日前有民眾到餐廳點餐時，卻發現老闆在菜單上強調「蛤蜊口味的義大利麵不含肉」讓他疑惑PO網詢問。

點義大利麵老闆強調「蛤蜊不含肉」 網笑炸：甲殼素風味？(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示日前到一間餐廳點餐時，看到菜單下方義大利麵區域有4種口味，分別是為90元白醬、紅醬、青醬，還有貴10元的蛤蜊口味，沒想到蛤蜊口味旁邊竟然多了一個括號註解，提醒顧客「不含肉」，讓他傻眼直呼「蛤蜊不含肉還要吃什麼？？？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛笑稱「豐富的甲殼素」、「蛤蠣肉要另外購買阿」、「給你看殼而已啦」、「濃縮再濃縮，提煉再提煉」、「濃縮再濃縮，縮到沒肉剩殼」、「甲殼素義大利麵」、「老闆：我們家的殼可以吃哦」、「吃殼補鈣啊！佛心店家」。

但有鍵盤柯南就突破盲點解釋，菜單上原本就有標註含有肉、蛋，但因為蛤蜊本身已經有蛤蜊肉，所以不會另外加肉，怕顧客以為蛤蜊義大利麵有蛤蜊又有肉，才會特地標註，鬧出這一場烏龍。