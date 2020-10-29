如果沒有準時繳納信用卡費或是銀行貸款，未來要在辦卡或借款就可能就會遇到困難。一名網友近日在臉書發問，想知道如果曾有信用卡或者房貸遲繳的紀錄，銀行那邊的黑紀錄會維持多久？有名資深銀行行員就現身揭露內幕。

一名網友在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」發文，表示自己過去曾有信用卡、房貸遲繳的紀錄，因為明年想貸款買房，怕銀行不給過，於是憂心詢問「請問這黑紀錄會維持多久呢？半年一年？幾年？還是永久？」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都留言分享經驗「我朋友5年前房貸遲繳，現在銀行不給過」、「銀行內部遲繳有分，但最少要一年」、「信用卡黑半年，房貸看銀行」、「一年喔，因為我剛辦貸款也遇到這個問題」、「曾有過不良紀錄，就換別的銀行貸款，不要想在原銀行再借」「信用卡遲繳沒關係，還是貸得了，只是利率比較差，被停卡比較貸不下來」。

其中，也引出一名在銀行工作10年的資深行員出面透露「一般遲繳聯徵揭露一年，銀行內部看審核要往前看幾年都沒問題，信用是可以重新再培養的，不是所有的大過小過都會跟一輩子，每個人對遲繳的認定不一，未必跟銀行的看法一樣，不是說犯了一個錯就被所有的銀行拉黑。這一切的一切都要個案看比較準確。」