無論情侶還是夫妻，誠實是維持關係的最低底線，但仍有人會偷藏祕密在手機裡，因此經常出現另一半偷看伴侶手機，確保對方沒有偷吃。美國密歇根州(Michigan)一名手機維修員，日前收到一對夫婦送修手機，而當他打開背蓋後，卻發現了一張紙條與100元美金(約2860元新台幣)，沒想到結果讓人妻臉秒綠。

根據《每日郵報》報導，手機維修員Maniwarda在抖音(TikTok)表示，上個月遇到一對夫妻送修手機，當時他先告知對方，過1個小時後再來取貨，豈料當他打開iPhone背蓋後，發現了一張紙條與100元美金，內容寫下「請告訴我的太太，手機已無法修理，因為她想看我的手機紀錄，這100元是給你的，謝謝！」。

Maniwarda當下非常錯愕，由於他不想介入他人婚姻，且也不想幫人夫隱藏祕密，認為這種行為非常不尊重他的妻子，也不願意幫忙修理手機，之後人妻提早來取手機，Maniwarda將實情告訴對方，而人妻當下非常氣憤，甚至喊到「他一定對我不忠」，之後便掏出200元美金，希望Maniwarda繼續修理手機。

Maniwarda則回應「我可以幫你修，但我並不會多收錢，對於真相也為你感到難過，但這與我無關」，人夫隨後也來詢問手機狀況，得知被妻子拿走後非常氣憤，怒喊「這就是我為何留紙條的原因啊！我認識你，你又不認識她，我還給了你錢欸」，更罵他不遵守男人間的道義，之後甚至拿塑膠面罩丟維修員。

對於Maniwarda的做法，有人認為若是不想介入，不如就裝無法修理，請人夫取回請其他人修理，但也有人表示，「只要不偷吃，就不會發生這種事情」，而Maniwarda則解釋，自己就是由女人(他的媽媽)親手養大的，認為基本做人原則，就是應該要尊重他人且誠實，因此他才會這樣做。