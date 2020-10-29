警戒顧門是狗狗的天性，不過吠叫的聲音卻有可能驚擾到鄰居，讓不少飼主十分困擾。對此，YouTube頻道「浪浪別哭」就透過自身經驗，分享4個能夠緩解狗狗顧門吠叫狀況的步驟，希望大家不要輕易放棄毛孩。

YouTube頻道「浪浪別哭」日前上傳影片，叫大家怎麼降低狗狗顧門吠叫的狀況。(影片來源/YouTube/浪浪別哭/如遭刪除請見諒)

YouTube頻道「浪浪別哭」日前上傳了一段影片，老闆ALLEN就指出，以前的人因為住家比較分散獨立，所以喜歡養狗顧家，但現代人住宅集中，狗狗因為天性本能的關係，只要有一點點動靜就會吠叫，所以導致很多主人出現退養或是棄養的事件。

ALLEN分析幾項常見的錯誤方式，像是不良的居家環境布置，例如主人將狗狗休息的狗窩放在門口附近，導致狗狗沒有辦法休息，會一直處於警戒狀態。或是進出口的地方沒有緩衝區，讓狗狗老是趴在門邊觀察，因此受到影響。

除此之外，還有主人在狗狗休息的時候鬧牠，強迫牠互動，讓狗狗想休息的時候反而會出現有人想要捉弄牠的警戒心。以及狗狗只要一叫，主人就會立即給予懲罰或是大吼的錯誤反應，讓狗狗更討厭外面的聲音，或是主人稿不清楚狗狗吠叫等原因。

改善的方法，ALLEN表示可以選擇人口簡單的住宅，避免有太多人在門外走動，也可以加裝監視器觀察狗狗的在家的反應，還有在家多多設置狗窩，讓狗狗有地方好好休息等等。至於降低狗狗吠叫的狀況則有4步驟可以參考1.主人出門前可帶狗狗完成散步、吃飯、互動等消耗體力的活動，讓狗狗回家後可以獨自在窩裡好好休息。2.及時幫忙處理外界的干擾，避免狗狗習慣獨自面對。3.當狗狗聽到聲音想吠叫時，適時轉移牠的注意力4. 領養前要先了解狗狗的特性和本能，幫助牠們適應環境。