牛可不是吃素的啊！澳洲一名製冷技師開車上班，沿著北領地（Northern Territory）的高速公路行駛，期間看到一旁的田地裡有一隻黑牛，嘴裡叼著一個長條物體，讓他感到相當困惑，因此停下車查看，發現牛正在咀嚼一條沙蟒(sand python)。

A gobsmacked outback worker has captured photos of a cow apparently trying to swallow a snake in a bizarre roadside scene in the remote north. 由 ABC News 發佈於 2020年10月28日 星期三

根據《ABC News》報導，製冷技師蓋茲（Andrew Gertz）上班途中，沿著山多福公路（Sandover Highway）行駛，期間在距離北部地區納什湖（Lake Nash）約300公里的空地上，看到了一隻黑牛，嘴裡還咬了一個長條物體，讓他感到好奇，因此停下車查看，「我看到異物從牛嘴裡垂下來，於是我停下車，發現那是一條沙蟒」。

而牛似乎已把蟒蛇的頭咬掉，且好像在吸吮、咀嚼沙蟒，目測蟒蛇約半公尺長，由於無法得知牛如何抓蛇入嘴的，因此推測牠可能在行走時，不小心踩到或驚動到蛇，才得以讓牠們嘴巴接觸，而蓋茲在該地區工作8年，未曾見過這種事情，提到「我將照片拿給我老闆看，他年輕時跟當地人一樣，都在養牛場工作，他說這種情況非常少見」。

而昆士蘭州西部牧牛者兼自然歷史學家埃默特（Angus Emmott）指出，牛群一般會吃死掉的袋鼠或牲畜補充營養，尤其在昆士蘭內陸的紅土環境，但吃蛇現象並不尋常，「我從未見過有牛嚼蛇」，推測這一頭牛可能在「咀嚼蛋白質和微量元素」，當牛知道身體需要什麼時，牠就會開始去尋找，而最終牛咀嚼完畢後，就將蛇吐出丟在原地後離開。