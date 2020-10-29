武俠小說或電影裡面經常可以看到古代高人施展「輕功水上漂」等武功，沒想到這幅畫面竟然在現實生活中上演！國外一名網友在搭乘小船的時候，突然發現一隻麋鹿漂浮在水面上狂奔，讓她和同行一夥人全都嚇傻。

美國一名女子目擊一隻麋鹿在河流上「輕功水上漂」。(影片來源/YouTube/Insider Paper/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，美國阿拉斯加州一名女子潘尼普楚克（Kristy Paniptchuk）日前搭乘快艇在當地一條河流中航行，突然在右方前方出現一隻麋鹿輕快的踩著水面奔馳，讓現場所有人全都嚇的目瞪口呆。從她們拍攝的影片可以看到，小艇越來越接近的時候，麋鹿疑似被驚擾到，突然從輕快的步伐轉變為拔腿狂奔，快速朝岸上離去，最後消失在大家的視線中。

這段短短11秒的影片被PO上網後馬上遭到瘋傳，也掀起熱烈的討論，不少人紛紛留言「耶穌顯靈啦」、「這隻麋鹿是武林大師！」、「聖經裡面沒有寫到這種事」、「是麋鹿板摩西嗎」、「神鹿再現」但也有不少人質疑是影片造假或是拍攝手法的問題。

潘尼普楚克收到網友的留言後也再三強調自己絕對沒有對影片動手腳，但是她透露該條河的正中央只有大約5英吋（約12公分）深，就連她的小艇都不需要螺旋槳，只靠噴射馬達就能前進，或許這就是為什麼那隻麋鹿能在水面上行走的原因！