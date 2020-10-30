不少人閒暇時熱衷釣魚，徜徉在大自然的懷抱中，不過大陸廣東卻有一名黃姓男子，日前在河邊捕魚時，失手將鏢槍射進自己的脖子，當場血流如注，差不到1公分就刺穿動脈！

綜合陸媒報導，廣東東莞一名黃姓男子平日熱衷釣魚，經常帶著各式專業釣具前往河邊捕魚。然而日前他使用一種「彈弓捕魚器」時，右手拿著彈弓，左手抓住鏢槍，瞄準水面下的目標後，便將標槍往後拉，延伸到肩膀位置，就準備發射。

沒想到黃男手一鬆，彈弓竟然射歪，鏢槍就這樣直接射入他的脖子，嚇得他趕緊捂住脖子，前往附近的石碣醫院急救。外科醫師韋磊立刻幫他照了X光，發現這支鏢槍十分銳利，前方還有3個凹槽，「由上至下」直直插入黃男脖子5公分，距離大動脈僅有不到1公分的距離，情況相當驚險。

所幸歷經近1小時的手術，總算成功將鏢槍取出，值得慶幸的是，在醫護人員的照顧下，黃男已康復出院。韋磊也提醒，民眾捕魚時盡量不要選擇這類器具，以免對自身、他人造成傷害，若真的不小心受傷了，也不要自行將鏢槍拔出，而是應該用紗布或衣物將鏢槍固定，並且立刻就醫，以免造成二度傷害。