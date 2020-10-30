知名電影《屍速列車》中片頭出現了一隻感染喪屍病毒的野鹿，因為將病毒傳染給人類，引發末日之災。近日就有美國獵人伊凡斯（Chris Evans）目擊一隻野鹿漫步在森林中，不過牠的背部皮開肉綻，傷口深可見骨，血紅色爛肉隨著牠走動不斷晃動，景象怵目驚心。

根據《MeatEater》報導，家住伊利諾州（State of Illinois）的伊凡斯為了掌握白尾鹿的蹤跡，於是在當地森林中安裝了攝影機，沒想到竟然連續在17、18日，捕捉到一隻「喪屍鹿」的身影。駭人的是，這隻野鹿的背部開了一個大洞，大面積皮膚整塊被削掉，血紅色的肉直接外露，甚至深可見骨。

伊凡斯表示，早在9月份時就曾在攝影機中見過這隻野鹿的身影，當時牠十分健康，不料短短一個月間卻受了重傷，推測應該是被農田收割機給誤傷，他正試著聯繫附近居民，了解野鹿受傷主因，但他也坦承想親手終結野鹿的痛苦，「看到牠受了這麼嚴重的傷，我實在很難過，考慮之後再見到牠，可能會替牠安樂死。」

不少網友看到野鹿的傷勢也十分震驚，紛紛留言直呼「天呀！裡面的肉還在晃」、「一定非常痛，這樣還能走動牠真的很堅強」、「這是在演真實版《屍速列車》嗎」、「好可憐…給牠一個痛快吧」、「2020首隻喪屍鹿現身了」；也有人質疑影片造假，對此伊凡斯保證絕對是真實畫面。