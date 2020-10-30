台灣近日虐貓、毒貓事件頻傳，網路上又傳出一張貓咪「集體暴斃照」讓眾人乍看之下倒抽一口氣，後來才知道原來是泰國政府為了推行犬貓結紮理念，特別免費舉辦一場貓咪結紮活動，才會出現成群貓咪「排隊躺地」的畫面，不少網友也打趣直呼「排成這樣差點誤會！」

泰國那空巴統府（佛統府）政府推行犬貓結紮不遺餘力，近日特別舉辦一場貓咪結紮活動，除了免費進行貓咪結紮手術之外，還會施打狂犬病疫苗，當天吸引不少民眾參與活動，總計約有逾150隻貓咪接受結紮手術。

有趣的是，貓咪結紮後「排隊躺地」等待麻醉消退的畫面流出，讓許多不知情的網友看了倒抽一口氣，誤以為又出現貓咪被大量撲殺的慘況。

臉書粉專《泰國清邁象》也轉貼了相關照片，所幸眾人得知是誤會一場後，才忍不住笑說「排成這樣差點誤會」、「還以為發生什麼慘案」、「差點給他R.下去…還好看文字了」、「這畫面真讓人誤會…還有，貓好肥」、「術後恢復室的概念」、「很想把貓咪跟顏色排好，這樣看很不爽」、「這是我看過怨氣最重的一張照片」。