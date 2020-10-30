時代進步，現代人談感情愈加開放，日前就有網友指出，現在年輕人很流行所謂的「陪伴關係」，也就是不給予承諾，也能發展至高度激情，讓他忍不住吐槽「我真是受夠台灣社會近幾年的這種美化氛圍了！」

原PO昨（29日）在PTT「WomenTalk板」以「大家有聽過『陪伴』關係嗎？」為題，PO文指出，近期才知道現在20歲左右的年輕人很流行這樣的關係，「不給予承諾，但擁有過分的親密，也能發展至高度激情」。

而這樣的交友模式只需要事先說清楚，就能發展出一段所謂的「陪伴」關係，讓他不禁好奇「這樣的陪伴關係與開放性關係有何差異？是不是更為寂寞，並且害怕被傷害？」

貼文一出隨即掀起熱議，更有網友砲火全開，忍不住吐槽，「我真是受夠台灣社會近幾年的這種美化氛圍了！炮友就炮友，什麼陪伴關係」，他接著又說，「現代人就是這樣，不好好想想自己的人生要怎麼進步，反而整天想著要怎麼美化自己的缺點，美化那些看起來根本不怎樣的東西，然後一堆無腦網紅教大家這個叫做喜歡自己…」，讓他不禁砲轟，「你就繼續喜歡自己，可是沒有人會喜歡你，懂？」

此番言論引起不少人共鳴，紛紛留言直呼「推你這篇，本日最中肯就給你了」、「真的，連自己都想騙，怎麼面對其他人？」、「一開始的用意是避免歧視，到後來變成某些族群的保護傘」、「這篇文把太多人的泡泡戳破」、「我聽到玻璃碎掉的聲音了，你壞壞」。