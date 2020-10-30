若看到浪貓在家門口討食，肯定會感到不忍，留下食物讓牠飽餐一頓。加拿大有一名女屋主，日前在自家院子裡，發現了一隻流浪的黑貓，便準備了一些食物及水，讓浪貓享用，而黑貓原本警戒心高，日子久了也漸漸對屋主產生信任，沒想到有一天竟帶著「複製貓」來討食，畫面非常有趣。

根據《lovemeow》報導，居住在蒙特利爾(Montreal)的莉希安(Lisianne)，今年夏天發現一隻黑貓，經常跑進她的院子裡討食物，而她也會留食物與水餵貓，黑貓的個性非常害羞，會與人保持距離，但每天仍來找莉希安吃東西，一日莉希安也發現，黑貓腹部圓滾滾的疑似懷孕了。

She brought her kittens to the person that was kind to her.. this is so sweet! 由 Love Meow 發佈於 2020年10月28日 星期三

之後黑貓都未再來討食，過了一段時間才又現身，腹部已明顯瘦下去，莉希安推測黑貓可能已產下小貓，因此又重回舊地補充養分，為了取得黑貓的信任，得到小貓的藏身處，莉希安每天都花時間陪黑貓，甚至開門讓牠在家中自由進出，讓牠逐漸對莉希安產生信任。

莉希安一日打開落地窗後，發現黑貓攜家帶眷來討食，帶了5隻與牠長的一樣的小黑貓，還有1隻虎斑花紋的幼貓，莉希安看到這一幕，也感到非常的開心，還歡迎牠們一家進屋，由於貓與人類接觸較少，因此性格也都較害羞，莉希安提供牠們住處，並向當地「Chatons OrphelinsMontréal」動物救援機構尋求協助，並對貓進行身體檢查。

莉希安原本打算檢查後，再將貓分送給人照顧，豈料已對黑貓媽產生感情，最終決定收編牠，其中一隻虎斑花紋小貓則送給友人照料。「Chatons OrphelinsMontréal」員工克羅姆（Celine Crom）表示，「黑小貓們非常漂亮，三隻雌貓Taylor、 Tynie和Tyana，還有2隻雄貓Tales和Tito，不過Tito爪子天生畸形，如今已受到完善照料，等牠長大一點後，才會進行腿部治療，雖然一開始小貓有些害羞，但抵達寄養家庭後，牠們很快就會脫胎換骨」。