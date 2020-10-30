最萌小三吃醋了！大陸安徽一對新人近日舉辦婚禮，原本打算與愛犬法鬥拍合照，豈料法鬥被新郎抱起來後，疑似想宣示主權，竟一腳將新娘踢開，之後還向新郎索吻，讓新娘看得相當錯愕，逗得現場來賓哈哈大笑。

根據《每日郵報》報導，25歲的曹姓新娘於本月26日，在亳州市舉辦婚禮，現場邀請許多親友到場，當時還帶了2歲愛犬法鬥「三九」見證他們的愛情，豈料當時新人想與愛犬合影拍全家福，因此新郎便將「三九」抱起來，愛犬竟突然伸出右腳，朝新娘的腹部踢過去，並轉頭向新郎索吻。

「三九」的行為好像在向正宮挑釁，宣示新郎是屬於牠的，而新娘被踢了一腳後當場看傻，隨後摸著腹部大笑，這一幕也逗得全場捧腹大笑，最終她也抓住愛犬的腳並親吻牠，所幸最終圓滿收場，一家三口順利拍下合影。

曹姓新娘開玩笑的說，被愛犬踢到後，原本想咬牠的腳報復，「我非常震驚，所有的親友都在笑，我只想咬牠」，指「三九」偷襲她是為了引起她的注意，提到由於為了準備婚禮，因此忽略愛犬好幾天，可能因此惹牠不開心，「但三九一直都很愛我的丈夫，每次見到他時，都會非常興奮」。