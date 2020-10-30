三重中正北路附近一隻流浪狗，日前被轎車撞傷倒地，牠痛到不斷搖頭，經獸醫檢查後，發現牠身上多處內傷及腦震盪，由於浪浪長期在外遊蕩，導致牠髒到像是一塊抹布，甚至雙眼發炎，還有皮膚病的問題，所幸經過治療後，牠的狀況逐漸好轉，如今變身成大眼美女，還找到新家。

三重中正北路附近一輛轎車，不小心撞到一隻流浪的雪納瑞，民眾趕緊向五股動物之家通報，當時牠鮮血直流，無助的躺在地上猛搖頭，經動保處獸醫呂信璋檢診後，發現牠除了身上多處內傷、頭部有撕裂傷之外，還有腦震盪的現象，經過治療後，牠被送往五股動物之家安置休養。

雪納瑞經動物之家照料後，如今變成大眼美人(圖/新北動保處提供)

雪納瑞經一個多月的復健治療後，目前狀況已恢復健康，由於牠長期在外流浪，因此狗毛經日曬雨淋後，變得又髒又厚重，看起來像一張吸了水的厚重地毯掛在身上，就連眼睛也被毛遮蓋住，當時發生車禍後，民眾還以為撞到地毯，直到牠動了起來，才發現牠是一條狗。

而雪納瑞初到動物之家，模樣顯得非常疲憊，由於流浪在外無人照顧，因此牠的毛非常髒，不僅雙眼發炎，還有皮膚病及傷口感染等狀況，在五股動物之家動保員陳靖雯照料下，牠也逐漸恢復健康，變成一隻大眼美人，近日成功找到認養主人。

小雪脫胎換骨後，也順利被新主人領養(圖/新北動保處提供)

新主人羅姓男子將牠取名為「小雪」，表示牠待在動物之家時，就已經學會在外找地方上廁所，性格也非常的乖，因此很容易照顧，再者他小時候曾養過雪納瑞，小雪讓他想起兒時回憶，他也希望藉由「小雪」，讓自己的孩子體驗照顧寵物，共創美好的童年。

動保處提醒，每到春秋兩季是動物繁殖季節，因此車禍、路殺案件頻傳，也希望駕駛開車時，能夠更加提高警覺，避免造成憾事發生，且浪浪在城市流浪居無定所，運氣不好就恐喪命，而動物之家只是牠們的中繼站，希望民眾可以珍惜生命，愛護每一隻小動物。