哈士奇外表看起來威風，但總愛做出超蠢行為，還是一名膽小鬼。韓國有一名狗飼主，養了兩隻哈士奇，日前主人買了一隻「擬真老虎玩偶」，並放在毛小孩的面前，看牠們會有什麼反應，豈料毛孩們當下非常恐懼，甚至不敢靠近「老虎」，沒想到幾天過後，老虎下場非常悽慘。

二哈姊妹發現「老虎」並不恐怖，隔天竟調皮的把它分解了(影片來源/youtube/달콤한라떼DalkomLatte)

韓國一名飼主為愛犬創了youtube頻道「달콤한라떼DalkomLatte」，主要紀錄兩隻哈士奇的生活，其中一隻是2歲半的「Latte」，另一隻則是1歲9個月大的「Sweet」，日前他買了一隻擬真「老虎」玩偶，其體型非常大，乍看之下也讓人誤以為是真的老虎，主人想測試愛犬看到它後，會出現哪些反應。

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當天二哈姊妹回到家，看到老虎玩偶後，先是待在門口不敢動，之後其中一隻才小心翼翼的踏進屋裡，但眼睛仍不斷的盯著假老虎，不過膽小的牠們，隨後又趕緊退回玄關，在主人的催促下，二哈才沿著牆壁走進家裡，但始終與假老虎保持1公尺以上的距離，期間還在遠處觀察它的動向。

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豈料假老虎一個重心不穩，竟然突然倒地，兩隻原本試著想靠近它，卻被對方突如其來的舉動，嚇得往後落跑，讓主人看得哭笑不得，兩二哈躲在門框旁，還發出怒吼示威，想要壓住對方的氣勢，直到主人用狗點心說服，才讓牠們放下戒心，而主人也試著用手撫摸假老虎，告訴毛孩子其實它一點也不可怕。

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而「Latte」和「Sweet」才漸漸發現，假老虎似乎沒有攻擊性，因此也選擇緩緩靠近，甚至還與假老虎玩在一起，更與它成為了好朋友，只是調皮的二哈前一天被嚇得半死，如今發現假老虎不恐怖後，牠們疑似玩得太激烈，居然把假老虎內部絨毛也咬了出來，「超ㄎㄧㄤ」的模樣，逗得3364萬人哈哈大笑。