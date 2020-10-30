聖誕節即將來臨，不少店家也開始販賣相關商品，例如聖誕樹、馴鹿擺飾等。英國一名婦人日前至當地超市購物，發現店家已擺出「聖誕節商品」，期間看到一隻白色馴鹿擺飾，讓她非常的心動，因此便拿起來尋找價格標籤，豈料卻在底部發現「超羞細節」。

Merry Christmas, indeed 👀 由 Her.ie 發佈於 2020年10月29日 星期四

綜合外媒報導，一名婦人日前為了找聖誕節的佈置品，便至當地連鎖超市「B＆M」購物，期間看到了一組白色馴鹿擺飾，馴鹿背上揹著貓頭鷹、兔子、松鼠及狐狸，鹿角上還停著一隻知更鳥，模樣看起來非常和諧可愛，因此讓她相當心動。

婦人心想「把它擺在壁爐上一定很適合」，便開始尋找擺飾價格標籤，想知道它售價為何，豈料翻到馴鹿擺飾的腹部時，卻發現廠商將產品做得非常擬真，只見馴鹿兩條腿間，有著逼真的「男性生殖器」，讓她當下非常害羞，最終也以10英鎊的價格將其買下。

Ummm, who WOULDN'T want this as an ornament? (more info here: https://bit.ly/2Jj7heL ) 由 The Woody and Wilcox Show 發佈於 2020年10月29日 星期四

婦人也將這則趣聞分享至臉書粉專「B＆M Stores Bargains and More」，在網路上引發討論，不少人笑著表示「廠商把產品做得很精細」、「太棒了！我敢打賭，這組馴鹿擺飾現在應該全賣光了！」、「我從來不買聖誕節等過節產品的，但是這一隻馴鹿讓我破例了」、「價格條碼居然沒掛在脖子上，可能卡在某個地方…」。