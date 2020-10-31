人們經常會存在一種「叛逆」的思維，越是被限制不能做某些事情，就越會想要去挑戰、嘗試。近日，日本一個水果攤就利用這種心理現象，專門增設了一個「偷竊專區」防範小偷，然而實測結果似乎並不如店家的預期。

一名日本網友在推特「@odawarahakone」上分享了一張照片，可以看到一個水果攤在販售的水果前方，又多加設了一個籃子，裡面擺放了2顆蘋果，上面還有紙板特別備註：「偷竊專區：給老是偷東西的人，請偷走這裡的商品，雖然放了一段時間但還是可以吃的」，這個反向操作的方法讓推主非常驚訝，忍不住直呼：「好創新！」。

推文發布後很快就引起網友們討論，不少人都稱讚這樣的作法很高明，除了和小偷玩起「心理戰」防盜外，還可以解決掉品質不佳、沒人買的水果，「請偷（但我沒說我不會報警）」、「把水果廢棄處理也是要花錢，如果有人拿走反而會很感激。而且如果目擊現場還可以用現行犯身分逮捕，怎麼說都非常有效率！」、「好像有聽說過越是要別人偷越不會被偷的說法」。

不過，大家對於這個「偷竊專區」的結果應該都非常好奇，推主在幾天後又再度來到水果攤，買了「葡萄」和「寫著『普通好吃』以及『抱歉沒有特別的魅力』的橘子」，也再拍了一張水果攤的照片，然而右下角的籃子處卻已經空無一物，蘋果似乎還是被偷走了，讓推主忍不住感嘆，「世界真是充滿悲傷」。