情侶交往期間經常會為了各種瑣事爭吵，甚至成為分手的導火線。一名男友在交往的周年紀念日當天，帶女友到高級壽司店中用餐慶祝，但到達現場後女友卻一直擺臭臉，最後甚至拍桌提分手，讓他非常氣憤與不解，然而背後的原因曝光後，引起眾人叫好，直呼：「分的好！」。

這名男網友在《靠北星座》上發文，前陣子的交往周年紀念日他帶著女友到高級壽司店吃飯慶祝，為了製造驚喜，事前他都沒有透露要去吃什麼，然而當他載女友到達餐廳後，她卻直接擺出臭臉，說自己不吃生的也不愛吃壽司。

PO主解釋自己不小心忘記了，只好勸女友「來都來了，就吃吃看吧」，但進到店裡女友依舊全程臭臉，也不怎麼吃東西，和她講話也都不理人，讓PO主的心情瞬間降到谷底，「不過就是忘記不吃生的，有必要這麼生氣嗎？而且壽司店也有熟的阿，又沒逼你吃生魚片」。

忍無可忍的PO主怒嗆女友：「你不愛吃就別吃了」，對方聽完怒罵髒話，氣得直接拍桌走人，不久後甚至傳訊息表示要和他分手，PO主對此非常不解，但也放出狠話，「就因為我忘記他不吃生的，要跟我分手？分就分怕你喔，就不要哭著求我回來」。

不過網友們看完貼文後，卻幾乎都站在女友那邊，直呼「分的好！」，大家也留言吐槽：「認識了一年也不記得對方不吃生的？一早應該分手了，不要浪費時間」、「女生注重的不是吃多貴吃多好，是你有沒有注意細節，在一起一年，忘記對方不吃生魚片？還是在紀念日，難怪被分手」、「不用心，有人不能吃生魚片會腸胃不適，不管如何是你女友的喜好都可以忘記，那你就等著被她忘記」、「自己不上心不體貼還罵人～」、「在一起一年你都記不得他不吃生的，你真的是憑實力單身」。