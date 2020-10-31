臺北市立動物園又有好消息傳出！園內的公金剛猩猩迪亞哥和來自荷蘭阿培浩靈長類公園（Apenheul Primate Park）的母金剛猩猩Tayari終於喜獲新生兒，動物園透露媽媽Tayari在今（31日）早誕下一子，保育員已經觀察到牠吸吮母乳的畫面，母仔均安。

據悉，Tayari目前9歲8個月大，去年11月6日和另一隻母猩猩「Iriki」一起從荷蘭阿培浩靈長類公園來台，與出生於阿姆斯特丹動物園，來自波蘭歐普勒動物園（Opole Zoo）的公猩猩迪亞哥「聯姻」。

今年2月17日時，就已經觀察到迪亞哥和Tayari交配成功，更在3月3日驗出Tayari已懷有身孕，終於在今日動物園建園106年園慶傳出了喜訊，Tayari順利誕下新生兒，保育員也目擊到寶寶窩在媽媽懷裡吸吮母乳的畫面，母仔都非常平安。

而這個新生兒也是荷國際瀕危物種保育合作，首度成功繁殖金剛猩猩寶寶。事實上，動物園另外一隻公猩猩「寶寶」，在107年獲得「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）委員會的認可與協助，前往荷蘭阿培浩靈長類公園「娶親」，也在今年傳出孕育新生命的好消息，明年寶寶就可以變身「爸爸」了。