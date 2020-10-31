英國一戶人家在今年初到野生動物園參觀，在開車遊園的途中，突然看見有2隻駱駝正站在路中間打架，一家人只好停下車等待牠們離開，沒想到駱駝的戰場卻越靠越近，其中一隻被對手大力一推，整個身體直接靠在了他們的車上，造成不少損傷，最後因為這個無妄之災支付了2.2萬的維修費用。

逛野生動物園碰見駱駝打架(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《每日郵報》報導，40歲的安妮（Annie Andrews）和家人前往位於默西賽德郡（Merseyside）的諾斯利野生動物園（Knowsley Safari Park），以慶祝小兒子卡勒姆（Callum）的1歲生日，但在開車遊覽的途中，他們遇見了2隻重達476公斤的駱駝正在路中央打架，原本安妮想倒車迴避，不過他們的後方還有其他車輛，於是一家人只好停在原地等待。

不過事情的發展卻不如他們的預期，這2隻駱駝的戰場距離他們越來越近，來到了車前方，一隻駱駝在轉身、沒有注意的期間，被另外一隻給大力一推，讓牠整個身體都壓到了引擎蓋上，一家人頓時間陷入慌亂，7歲的大兒子哈利（Harry）也被嚇得大哭大叫，安妮的伴侶連忙出聲安撫。

最終，這2隻駱駝像是沒事一樣離開，不過安妮車子卻受到了嚴重的損傷，包含凹痕、刮傷以及大燈破損等等，維修費用總需600英鎊（約新台幣2.2萬）。雖然這起事件發生在今年1月，但影片直到最近才流出，受到網友們熱烈討論。