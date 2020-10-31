近幾年，「吃播」產業越來越興盛，有不少人都喜歡看網紅大口吃著美食，滿足自己的口腹之慾。最近，一名韓國的吃播主上傳了自己挑戰「起司噴泉」的影片，然而在進行的過程中卻出現意外，讓吃播主受到不小的驚嚇，不過也因為這個意外，讓他成功爆紅，訂閱數也正在不斷上升當中。

韓網紅吃播挑戰起司噴泉 結果卻發生「慘案」(影片來源/YouTube/Tasty Hoon 테이스티훈)

這名專門進行吃播ASMR的YouTuber「Tasty Hoon」近日上傳了一段挑戰「起司噴泉」的影片，他首先將在鍋子裡融化好的起司倒入機器下面的容器當中，接著打開開關，但不知道出現了什麼樣的問題，起司在被往上吸的過程中竟突然失控，隨著機器轉動變身成粗細不一的「鞭子們」，不斷地瘋狂甩動著，還噴飛得到處都是。

「Tasty Hoon」當場被嚇到不知所措，甚至忍不住笑場，過了好一陣子才終於關掉機器，「起司噴泉」的挑戰也就此宣告失敗，但他還是拿起了桌上的炸物，撿起噴飛的起司搭配著吃。

這段影片曝光後，大家都被機器失控的那一幕給笑到不行，「Tasty Hoon」也因此在網路上爆紅，影片發布至今才短短3天，就已經突破160萬次觀看數，頻道的訂閱人數也從原本的幾千上升到2.1萬人。「Tasty Hoon」對此感到有些受寵若驚，並且非常感謝大家的喜歡，他也承諾未來一定會再次挑戰「起司噴泉」。