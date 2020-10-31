俗話說：「團結力量大」，螞蟻就是一種非常團結的生物，最近有網友就公開了一段影片，估計上百萬隻的螞蟻竟用肉身垂掛在天花板上，搭建出一條「暗黑大橋」，讓同伴們可以踩過自己的身體，直闖黃蜂窩！

An estimated one million army ants build a bridge to raid a wasps nest.



Quite a logistical feat, when there is no leader, architect, and no/minimal eyesight.



Minimal cognitive resources, but evolutionary equipped for unconscious calculations and bridge building algorithms 1/3 pic.twitter.com/0UiL9Mi1xi — Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 30, 2020

推特用戶「Science gril」經常分享一些新奇有趣的影片，最近推主又上傳了一段「螞蟻搭橋」的驚奇畫面，從中可以看到，天花板上垂掛著一個又黑又長的圓弧形，直通向旁邊的黃蜂巢，走近一看就會發現這竟然是由螞蟻「肉身」建成的，推主透露，這其中大約有百萬隻螞蟻，沒有領導者，僅憑著自己微弱的視力所完成的壯舉。

推主也接著解釋，為何螞蟻不選擇直接走天花板，可以更快速又方便？但事實上，最短的捷徑不一定會是最有效的方法，因為牠們攜帶的利品有重量，導致牠們不好在天花板上倒立行走，搭建拱形橋反而是更好的選擇，牠們在造橋的過程中不斷修正，根據需求以及幾何形狀來加長、加寬或是改變位置，完成後，最中心的螞蟻維持不動，任由其他同伴爬上爬下，搬運著戰利品。

網友們看完影片和推主的說明後，都感到非常震驚，紛紛留言：「這真的太令人震撼」、「螞蟻太了不起了」、「這就是團隊合作！」、「如果人類也可以像這樣團結工作，太驚人了！」。