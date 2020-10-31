大狗與幼貓打架，可想而知一定是狗贏，但你絕沒想到，狗的內心有時比人更溫暖。美國加利福尼亞州（California）一名狗主人，養了一隻黃金獵犬，近日又養了一隻黑幼貓，原以為牠們會不合，沒想到幼貓一到新家後，兩隻寵物一拍即合。

幼貓找黃金獵犬打鬧單挑，下秒慘被打趴在地，竟還屁顛跟上不認輸(影片來源/youtube/ViralHog)

居住於城鎮伍德布里奇（Woodbridge）的狗主人，原本養了一隻黃金獵犬厄爾尼(Ernie)，牠的個性非常溫柔可愛，今年8月左右家裡又加入一隻小黑貓奧利(Olive)，原以為牠們會因個性不合而吵架，豈料這一份擔心是多餘的，奧利一到新家後，竟非常喜歡大金毛厄爾尼。

儘管牠們體型差異懸殊，但厄爾尼彷彿把奧利當成自己的弟妹，貓狗經常玩在一起，日前奧利又找厄爾尼玩，只見牠試圖用前肢，抓住厄爾尼的頭部，但由於牠身體太小，加上爪力不夠，一下就被身為大狗的厄爾尼甩開，奧利隨即蹦蹦跳跳的屁顛跟上去。

但有趣的是，厄爾尼竟突然趴在地上，彷彿在故意示弱「投降」倒地，躺在地上與幼貓打鬧在一起，好像在說「好了！你贏了，我認輸」。影片在網路上引發瘋傳，不少人被萌翻，直呼「牠們療癒了我的身心靈」、「大金毛也太暖了吧！根本把小貓當成自己的兄弟姐妹了」。