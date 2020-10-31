臺北市立動物園內的金剛猩猩「Tayari」，今(31)日順利產下寶寶，牠是透過臺荷國際瀕危物種保育合作，來到台灣進行繁殖的金剛猩猩，當時與準一家之主「D'jeeco迪亞哥」混群順利，很快就看對眼，如今成功生下金剛寶寶，而生產影片也跟著曝光，剛當媽的「Tayari」更是捨不得與寶寶分開。

31日是動物園建園106年園慶，又添金剛猩猩寶寶出生的喜訊(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

去年(108年)11月6日，雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」從荷蘭「Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）」來到臺北市立動物園，當時很迅速就與準一家之主「D'jeeco迪亞哥」看對眼，直到今年2月17日，保育員觀察到「迪亞哥」與「Tayari」有交配行為，並於3月3日用驗孕試紙測試，發現呈現陽性反應。

金剛猩猩「Tayari」的寶寶(圖/臺北市立動物園提供)

保育員得知「Tayari」懷孕後，推估預產期落於10月底左右，因此近期也密集進行觀察，並記錄「Tayari」的身體變化，直至今(31)日早上8:13，發現「Tayari」已順利產下寶寶，從監視器影像可見，牠在凌晨4:30開始找合適的位置生產，經過1個半小時的陣痛後，在早上5:55順利產下首胎寶寶，成功升格媽媽。

迪亞哥、Tayari與新生兒合影(圖/臺北市立動物園提供)

Tayari的眼神中，滿滿都是母愛(圖/臺北市立動物園提供)

「Tayari」能夠正確抱寶寶，甚至成功讓孩子吸到母乳，再加上今天天氣良好，保育員便開啟閘門，讓牠們自行決定是否要外出，而在「迪亞哥」的帶領下，「Tayari」和「Iriki」也至戶外場地，享受陽光與美食，也可發現「Tayari」手中抱著新生寶寶，從臺北市立動物園釋出的照片中可見，「Tayari」緊緊將孩子抱在懷中，眼神裡充滿母愛，有時還出現親吻寶寶的動作，迪亞哥、Tayari也與新生兒合影，畫面非常溫馨。