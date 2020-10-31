若是捕到「人面魚」，你敢吃嗎？泰國喀比府（Changwat Krabi）一名漁民，日前至安達曼海(又名緬甸海，Andaman Sea)附近的無人島撒網，意外捕到一條長相奇特的怪魚，不僅有著類似人類的嘴型，還有一張超級哀傷的表情，看起來就像都市傳說的「人面魚」，嚇得漁民根本不敢吃。
綜合外媒報導，33歲普拉瑟（Prasert Shookul）於本月26日，出海至印度洋的安達曼海附近無人島撒網，原本是打算捕捉藍蟹，豈料將漁網拖到船上後，卻發現被魚凝視，「當我看到這一條可怕的魚時，我嚇得想把魚網扔回海裡，牠就這樣盯著我看，而且長得非常醜，還皺著眉頭」。
普拉瑟為了釐清牠的魚種，因此便帶回村裡，不過在撈上岸的過程中，牠就已死亡，「我們村內沒人知道，這到底是什麼魚，就連長者也不清楚，我甚至不敢煮牠」，提到這一條魚重2.7公斤，身長卻僅42公分，短的相當不尋常，而且嘴非常大卻又沒有牙齒，眼睛還呈現淡藍色，正面看起來像一張人臉。
由於「人面魚」模樣太恐怖，普拉瑟擔心吃牠恐會招來厄運，因此便轉交給當地的野生動物研究中心處理，而海事部門人員得知後，也對怪魚進行研究，目前初步判斷這一條魚是「東方披肩鰧」（pollicaris fish），牠會將頭埋入沙子中，並張口捕食小型魚類，這也解釋牠為何呈現這種表情。
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