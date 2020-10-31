拳手在格鬥比賽中被KO，有時會被打到失去意識倒在地上，可是非常危險的比賽活動。俄羅斯遠東地區舉行一場MMA比賽，期間一名拳手被擊中後，當場昏厥失去意識，但神奇的是，他竟未倒地，而是直挺挺的站著，讓現場裁判也嚇了一跳，就連MFP總裁康科夫（Dmitri Konkov）也驚呼「從來沒看過」。

在 Instagram 查看這則貼文 Дмитрий Коньков（@dmitry_mfp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 下午 9:20 張貼

綜合外媒報導，俄羅斯MMA比賽MFP（Modern Fighting Pankration）近日於海參威(Vladivostok)舉行232期賽事，期間職業MMA拳手皮特森（Vyacheslav Ptitsyn）對上拉斯洛維茲（Vyacheslav Raslovets），兩人展開激烈攻防，皮特森使出組合拳進攻，重擊拉斯洛維茲打在籠網上。

而拉斯洛維茲做出反擊，但卻被皮特森直拳打中下巴，導致拉斯洛維茲立刻失去意識，但神奇的是，他並沒有因此倒地，而是頭垂向一側，雙手往下擺放，就像殭屍站在原地，而皮特森則又上前補了一拳，導致拉斯洛維茲靠在籠子上，身體依舊沒有倒地，裁判也趕緊終止比賽，並將拉斯洛維茲緩緩移下來，並放於墊子上，這一場比賽才結束。

而醫護人員也進入籠中進行搶救，由於拉斯洛維茲被KO後，並沒有因此倒下，反而成為比賽亮點，也在網路上引發討論，而MFP總裁康科夫（Dmitri Konkov）也在IG分享影片，表示「我從事格鬥40年來，還從沒見過這樣的事，被打中KO後依然站著，非常罕見」，也告知目前拉斯洛維茲的健康狀況良好，粉絲並不需要擔心。