顧店遇到最狂不速之客！大陸南京一間飲料店，當時店員正在處理訂單，起身就發現遠處出現一個黑影，朝著店衝了過來，原本以為是一隻哈士奇，豈料竟然是一頭「野豬」，期間往店員的方向衝了過去，還把店內大鬧一番，畫面相當驚險。

女店員在店裡顧店時，竟遇到野豬「砸店」(影片來源/youtube/中國新聞China News)

根據《梨視頻》報導，江蘇南京一間手搖飲店，當時女店員剛好接到外送單，因此便起身正要準備飲料，豈料卻發現遠處，有一團黑影朝店的方向奔了過來，她原本以為是一隻哈士奇，豈料仔細一看才發現，竟然是一頭「野豬」，而且還長了獠牙。

野豬疑似也受到驚嚇，將門撞開後就在店內跑來跑去，甚至衝到櫃檯裡面，而女店員驚覺不對勁，也擔心被野豬的獠牙傷到，因此趕緊跳出櫃台「讓路」，而野豬兇猛的跳上收銀台後，把櫃檯上的東西全推倒在地，之後便衝出店家離開，留下一臉錯愕的女店員，趕緊報警求助。

目前仍不清楚野豬從何而來，而在警方與當地動物園圍捕下，野豬也順利被逮到，之後被運往郊區野放，而女店員對於這一場奇遇仍餘悸猶存，表示所幸當時並沒有顧客在店內，否則恐會有人員受傷。不少網友表示「二哈：難道是我，你就可以無視了嗎？」、「南京的野豬真的很多啊！」。