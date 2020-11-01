金庸身為武俠小說泰斗，創作了多部膾炙人口的作品，歷年來更多次改編成電視劇、電影等影視作品，對文學界和影視文化可以說是貢獻重大。對此，有網友就好奇在大師筆下的眾多武功當中，究竟是哪一門武功才是最強的，文章掀起論戰，不過有許多網友都異口同聲狂推一神招。

金庸是武俠小說的泰斗，創作了多部膾炙人口的作品。(示意圖／達志影像)

一名網友在PTT發問，表示羅剎火槍這種科技不算在內的話，金庸許多武功基本上跟超人沒有兩樣。雖然主角們各個身懷絕技，可是都只出現在單一部小說內，只能大概推測等級，但因為每部小說劇情安排不同，拿來比較好像有些矛盾，讓他忍不住好奇直呼「所以金庸武俠到底哪門武功最強？有八卦嗎?」

文章曝光後掀起熱議，不少金庸粉紛紛留言自己心目中最強的招式「六脈神劍最強啊，跟雷射槍一樣了」、「八荒六合唯我獨尊功」、「依照朝代就能得知哪些武功很強，個人是投逍遙派」、「摧堅神爪，練九陰的這麼多，只有黃衫女練成經裡的摧堅神爪」、「天下武功出少林沒聽說過嗎」、「認真回，只個人覺得是北冥神功，唯一無限制增長內力」。

其中，有不少網友都狂推神照經，「神照經應該最強吧」、「人都斷氣了還能用神照經救活」、「神照經阿～練了有神罩你還不逆天？」、「神照經丁典說是等到狄雲涼了才開始救，還沒後遺症根本仙術」、「神照經，狄雲被穿枇杷骨，雙手被廢，練惹之後變正常」、「神照經真的很猛，也是超越常理的神仙武功」。

據了解，「神照功」是是金庸武俠小說《連城訣》中的絕頂內功，有起死回生之效，男主角狄雲練成之後，和其他武功融會貫通，自此功力天下無敵。