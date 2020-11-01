情侶關係如果走到盡頭，如何好聚好散是一門學問。大陸日前就發生一起感情糾紛，一名男子在追求女方以及交往期間砸下鉅款討她歡心，無奈相戀2年後還是不幸情變，沒想到男方竟馬上變臉向對方討錢，還求償共367萬台幣，讓女方氣炸喊冤「那我難道就這麼被人白睡了？」

大陸一對情侶分手後，男方秒翻臉向女方討之前他贈與的367萬，導致撕破臉正式對簿公堂。 (影片來源/YouTube/北美小視頻/如遭刪除請見諒)

根據陸媒《網易新聞》報導，山東一名俞姓男子愛上一名徐姓正妹，為了俘獲女神芳心，交往期間經常發送紅包給對方，每次金額大約5000人民幣（約新台幣2萬1000元）左右，有時候甚至高達11萬人民幣（約新台幣47萬），前前後後約砸86萬人民幣（新台幣367萬），除此之外，還送了一輛價值36萬人民幣（新台幣2百萬）的寶馬車供女方代步。

去年10月2人感情生變決定分手，沒想到俞男卻秒翻臉向徐女討之前贈送的錢財，因為雙方得不到共識，俞男一氣之下告上法院，法官認為這些錢財為「婚禮聘金」，1審2審都判女方須依法歸還，讓徐女氣得大呼會上訴到底。26歲的徐女接受媒體訪問時表示，俞男比她大了11歲，身高又比她矮，當初是看在他出手闊綽又對她好，還說可以養她讓她不用工作，否則怎麼可能會看得上他。

徐女更指出，當初男方送的車子、錢財都是談戀愛的時候他自願給的，哪有要回去的道理，再說對方也從來沒有跟她求過婚，何來聘金之說，最後更忍不住怒嗆「那我的青春貞潔呢，這些都不可以用金錢衡量的啊，難道就這麼被人白睡了？」目前徐女已經上訴，正在進行司法程序。