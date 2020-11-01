現在許多動物園都可以讓人體驗和猛獸近距離接觸的感覺，但以後恐怕要三思了，雖然牠們經過馴養，但畢竟還是野生動物，一不小心就有可能發生致命危機。國外一名男子日前就想和黑豹合照，沒想到卻遭到攻擊，頭部和耳朵都受了重傷。

男子想和黑豹近距離接觸，卻突然遭到攻擊，傷勢嚴重。(影片來源/YouTube/WPLG Local 10/如遭刪除請見諒)

根據外媒和佛州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，FWC）的報告，一名54歲男子波吉（Michael Poggi）在美國佛羅里達州羅德岱堡近郊的戴維鎮（Davie）養了一隻名叫達莎（Dasha）的黑豹，日前另一名50歲男子特納（Dwight Turner）表示想與達莎進行包括揉腹部、拍照等近距離接觸，並願意支付150美元的報酬（約新台幣4288元）。

EXCLUSIVE: A man who paid $150 for a “full-contact experience” with a black leopard says he had to undergo multiple surgeries after he was mauled by the animal in an enclosure behind a Davie home https://t.co/x0zlA4G9Ne — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 28, 2020

不料當他進入獸籠中時，達莎卻突然失控對他展開猛烈攻擊，造成他「頭皮被撕下，右耳裂成兩半」等嚴重傷勢。外媒指出，飼主波西雖有執照能在家照顧罕見瀕危動物，但允許特納和黑豹接觸、以及將黑豹飼養在不安全的地方都屬違法行為，所以儘管特納之前有簽切結書，知道自己舉動有風險，還是被認為是宣布無效的，而特納目前還在治療當中，需要進行多次手術。