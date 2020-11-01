車子出現問題，大家第一個想法都是打開引擎蓋檢查，但以後恐怕要小心了，可能裡面躺了「不速之客」！國外一名車主發現愛車引擎出現異常，沒想到打開檢查的時候竟發現裡面躺了一條長達3公尺的巨蟒，讓他嚇得趕緊通報動保協會來處理。

美國佛州一名車主發現車子有問題，打開引擎蓋竟竄出一條3公尺長的巨蟒。(影片來源/fb/MyFWC Florida Fish and Wildlife/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國佛州一名車主發現自己的福特野馬汽車引擎燈顯示異常，沒想到打開來檢查時竟發現裡面盤據一條長達10英尺（約3.048公尺）的緬甸巨蟒（Burmese python），嚇得他立刻通知佛州漁業和野生動物保護協會（MyFWC Florida Fish and Wildlife，FWC）來處理。

從動保協會釋出的影片可以看到，該緬甸蟒體格壯碩，其中一名動保人員先控制住蛇頭，再由另外一人從旁輔助，過程中被捉住的緬甸蟒激烈扭動身軀試圖掙扎，最後透過2人合力才終於將牠制伏裝入袋中。

據FWC表示，緬甸蟒並非佛州原生種，卻會捕食當地鳥類、哺乳動物甚至是鱷魚，被認定為具有威脅性的外來種，因此官方也鼓勵民眾自行補殺，保護當地物種，維持生態平衡。