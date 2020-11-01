小朋友的童言童語常惹得大人哭笑不得，一名女老師日前在批改學生作業的時候，發現其中一名學生的造句有些奇怪，仔細閱讀全文之後讓她當場嚇傻，忍不住直呼「孩子～～老師願您平安無事」。
一名女老師在臉書社團「爆廢1公社」發文，並貼出一名學生的作業內容，可以看到學生所做的題組是照樣造句的練習，第一題的例句是「老漁人的臉是歲月的雕塑」，沒想到學生竟妙答「媽媽的嘴巴是巨大的平底鍋」。第二題的例句則是「棋盤腳的花在枝頭綻放，像是燦爛的煙火」，該名學生又腦動大開，寫下「爸爸的身軀在床上蠕動，像是媽媽屁股裡的蟯蟲」。
該名老師看了之後，想到該名學生媽媽的心情，忍不住驚呼「孩子～～老師願您平安無事！平底鍋的嘴巴到底有多大？」文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「這孩子可能常常被平底鍋ㄎㄠ頭吧」、「孩子如果你能渡過這關卡 ，將來必定前途無量」、「所以看得出來功課應該不是媽媽檢查的」、「這孩子有潛力」、「我覺得小孩隔天屁股會腫腫的」、「這孩子是寫脫口秀的人才」。
還有人歪樓表示，小朋友是不是看到什麼不該看的「孩子，你到底看到什麼不該看的」、「第二題發生什麼事了…」、「我比較好奇第二題的爸爸到底是怎麼動的」、「他是不是在晚上目睹了什麼不得了的東西」、「歪歪的」。
文章來源：爆廢1公社
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。