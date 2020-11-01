小朋友的童言童語常惹得大人哭笑不得，一名女老師日前在批改學生作業的時候，發現其中一名學生的造句有些奇怪，仔細閱讀全文之後讓她當場嚇傻，忍不住直呼「孩子～～老師願您平安無事」。

有女老師在批改學生作業的時候，被內容震驚。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名女老師在臉書社團「爆廢1公社」發文，並貼出一名學生的作業內容，可以看到學生所做的題組是照樣造句的練習，第一題的例句是「老漁人的臉是歲月的雕塑」，沒想到學生竟妙答「媽媽的嘴巴是巨大的平底鍋」。第二題的例句則是「棋盤腳的花在枝頭綻放，像是燦爛的煙火」，該名學生又腦動大開，寫下「爸爸的身軀在床上蠕動，像是媽媽屁股裡的蟯蟲」。

該名老師看了之後，想到該名學生媽媽的心情，忍不住驚呼「孩子～～老師願您平安無事！平底鍋的嘴巴到底有多大？」文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「這孩子可能常常被平底鍋ㄎㄠ頭吧」、「孩子如果你能渡過這關卡 ，將來必定前途無量」、「所以看得出來功課應該不是媽媽檢查的」、「這孩子有潛力」、「我覺得小孩隔天屁股會腫腫的」、「這孩子是寫脫口秀的人才」。

還有人歪樓表示，小朋友是不是看到什麼不該看的「孩子，你到底看到什麼不該看的」、「第二題發生什麼事了…」、「我比較好奇第二題的爸爸到底是怎麼動的」、「他是不是在晚上目睹了什麼不得了的東西」、「歪歪的」。