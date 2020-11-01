近幾年流行一種「鯊籠潛水」（Shark Cage Diving），遊客被關在一個鐵籠之中，潛到水裡近距離觀察鯊魚，滿足大家對於海中生物的好奇。近日，一名鯊魚專家帶著3名女遊客進行「鯊籠潛水」，然而一隻5公尺的大白鯊卻突然衝撞他們所在的籠子，還不斷用牙齒啃咬，驚險的瞬間全都被記錄下來。

根據《每日郵報》報導，鯊魚專家吉姆（Jim Partington）帶著3名女遊客到墨西哥瓜達盧普島（Guadalupe Island）潛水，進行一場「鯊魚周」主題的探險，並且利用金槍魚當作誘餌吸引鯊魚前來，但事實上他們所處的位置正好就是鯊魚的自然獵捕區，因此不太需要使用誘餌，鯊魚也會因為「好奇心」主動靠過來。

當天出現的是一隻雌性鯊魚，重達2噸，而且牠其實也算是吉姆的「老朋友」，這隻鯊魚的背鰭上有一個類似子彈孔的特殊標記，因此被命名為「子彈（Bullet）」，牠的性格也非常大膽，在當天牠一直跟在船附近游泳，和他們互動了約30分鐘，對於鐵籠也越來越感興趣，開始用嘴巴探索籠子，看看那到底是什麼東西。

面對這樣的處境，鐵籠內的女遊客也都非常淡定，紛紛拿出手機拍攝這近距離的一幕。吉姆透露，一般的鯊魚通常都會忽視鐵籠的存在，所以這種狀況其實非常罕見，但從業這麼多年，他也目擊了不少次類似的互動，結果大多是鯊魚開始感到無聊而主動離開，「這種時候只需要把心靜下來，確保人們的安全，和鯊魚和平共處」。