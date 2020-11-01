近幾年來外送平台越來越發達，不少人都會利用外送平台來省去親自外出買食物的時間，不過在使用的時候也要注意查看每一個細節，防止出現意料之外的「驚喜」。一名上班族最近就透過外送平台點了一份火鍋，然而收到時卻驚覺食材全都是生的，讓他非常崩潰，只能無奈在辦公室裡「尷尬開煮」。

這名男網友在《爆怨2公社》發文，透露自己最近透過外送平台叫了一份火鍋，沒想到拿到的時候才發現這份火鍋居然是要「自己煮的」，讓他當場傻眼，不過還好他和辦公室的同事借到快煮鍋、湯匙等物品，才有辦法好好享用美食，只不過這場面讓他感到非常難為情，「在公司煮個人鍋，真的成為公司笑柄了…別人應該會覺得我很奇葩吧！」。

PO主也在文忠表示，自己並不是第一次叫火鍋的外送，但卻是第一次收到要自己煮的，「那我怎麼不直接去全聯買一買自己煮就好，又便宜」，也建議店家應該要在商品頁提供標示，才不會讓客人誤會，造成這樣傻眼的窘境。

PO文曝光後，網友們全都笑翻了，紛紛留言：「上班可以煮火鍋這公司也太讚惹」、「其實現煮的火鍋最好吃，可能同事看到了會羨慕」、「你在公司的吃飯傢伙也太齊全了吧」、「你居然還有裝湯的大湯匙才厲害了」、「個人鍋耶，我只會覺得這同事也太賢慧」。

但也有人認為應該是PO主沒有看清楚，出面替店家緩頰，「我是覺得應該是你沒注意看，他上面應該會有標示此產品為生食之類的」、「通常最上排注意事項都會特別標生食，需要自行煮的標語，可能是漏看了」、「很多火鍋外送都是送來自己煮，店家應該是有備註」。