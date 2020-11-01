現在的掃地機器人變得越來越聰明，如果在打掃時出現被障礙物卡住的情況，還會即時傳送訊息給主人，告知目前的狀況。近日，日本一名網友外出時，就收到了自家掃地機器人傳來的求救訊息，他立刻打開監視器查看情況，沒想到卻抓到了兇手的「犯案現場」。

網友「@chonpy5010」在推特上發文，表示自己日前外出時，收到了掃地機器人傳來的求救訊息，因為好奇家裡的情況所以就打開監視器看看，沒想到正好抓到了兇手的「犯案現場」。

從影片中可以看到，推主養的愛貓正坐在紙箱的前方，掃地機器人先是從他們中間的縫隙往紙箱內打掃，感知撞到障礙物後開始變換方向，接著就撞上了在一旁淡定坐著的貓咪，牠立刻躺倒在地又翻了身，一瞬間就直接把掃地機器人給塞回了紙箱裡，還用後腳堵住了去路，不管掃地機器人怎麼轉，都無法逃脫，過了一陣子終於敗下陣來，停止運行。

在確認了掃地機器人不會再繼續移動後，貓咪還抬起頭來看向監視器，儼然一副「勝者姿態」，最後甩甩尾巴就離開了鏡頭。不過在這之後，推主就經常收到掃地機器人的求救訊息，再打開監視器查看情況時，卻發現自家愛貓已經進化到只要1秒就可以讓掃地機器人「認輸關機」，讓他感到非常哭笑不得。