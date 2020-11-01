在一般人的印象當中，高薪的職業通常就是工程師、醫師等等，但最近有網友就發文透露，自己從事客服行業的朋友月薪竟可突破7萬，讓他覺得非常不可思議，文章曝光後，立刻引起網友們熱烈討論。

這名網友在PTT上發文，表示近日聽到自己一名在網路申裝相關行業擔任業務客服的朋友透露，自己每個月的薪水都高達7萬多元，讓他聽完以後覺得非常的震驚，也有些想要轉行的心動，好奇詢問其他網友，做客服是不是真的都可以擁有這麼高的月薪。

文章曝光後，立刻引起網友們前來留言討論，曝光客服行業的薪資，「以前當客服年薪120給你參考」、「可以，英文客服有開到這個價錢，服務國外客戶，但你要講英文」、「大公司客服薪資本來就很高」、「我上次有看到泰文客服也很高，不過上到很奇怪時段」、「目前當客服60k給你參考」、「銀行客服也是錢多到爆炸」。

但有過來人也點破最重要的關鍵，指出客服其實並不如外界想的那麼輕鬆，「都說是業務了，當然有可能啊」、「客服很重要，有些公司客服極爛，講完電話幾乎決定下次還要不要買該家產品，客服幾乎快等於內勤銷售」、「整天被人罵」、「客服沒這麼好當的欸」、「電話行銷兼客服」。