真的是百年難得一見！科學家在馬達加斯加西北部發現了罕見的「沃茲考氏變色龍」（Voeltzkow's chameleon），而上一次的目擊紀錄是在1913年，距離現在已經有100多年之久。

這是自1913年後第一次發現沃茲考氏變色龍的身影(影片來源/YouTube/David Prötzel)

綜合外媒報導，來自馬達加斯加和德國的研究人員在10月30日時公布，他們在2018年前往馬達加斯加西北部探查時，意外發現了10幾隻活體的沃茲考氏變色龍，其中甚至包含了過去從沒有發現紀錄的「雌性」沃茲考氏變色龍。

由巴伐利亞自然歷史陳列館（ZSM）的科學家發表在期刊《蠑螈》（Salamandra）上的報告指出，經過遺傳分析確認，沃茲考氏變色龍和拉波德氏變色龍（Labord's chameleon）屬於近親關係，牠們兩者皆生活在雨季，而且從卵孵化、迅速成長、與對手競爭、交配、死亡，都在短短幾個月內就完成。

雄性沃茲考氏變色龍外觀呈現綠色(圖/美聯社)

而就外型來說，雄性的沃茲考氏變色龍呈現綠色，不過雌性的沃茲考氏變色龍相較之下就繽紛許多，在受精後、遇到交配對象或身處壓力下，身上就會變換出各種鮮豔的顏色，包含藍、紅、紫和橙色，隨著牠們的「心情」來改變。

ZSM爬蟲和兩棲動物典藏研究員格勞（Frank Glaw）對於這項發現相當興奮，直言：「這些動物基本上是脊椎動物中的浮游類」，只不過如今大規模的森林砍伐正在威脅著牠們的生存空間。