台灣今年共發生6起比特犬攻擊事件，讓政府大動作發布禁養令，沒想到近日國外也傳出一件令人心疼的悲劇。一名3歲男童在家中玩耍，期間鄰居飼養的鬥牛犬突然闖入並對他猛烈攻擊，等到男童叔叔發現才緊急將他送醫治療，無奈還是回天乏術，而男童全程沒有呼救的原因也隨即曝光，讓網友全都鼻酸。

Deaf, mute boy unable to call for help before fatal mauling by dog https://t.co/MSlCDh7Aw2 pic.twitter.com/2hX9RbqCss — New York Post (@nypost) October 31, 2020

根據外媒報導，南非開普敦上月26日上午，3歲的魯克曼（Luqmaan Jardien）獨自在家中玩耍，父母則在房間內休息。期間鄰居飼養的鬥牛犬突然從窗戶跳入，並對魯克曼展開激烈攻擊，還將他拖咬至花園，壓著脖子瘋狂啃咬。

當時完全沒有人發現狗狗闖進屋內，魯克曼則是天生殘疾，和父母一樣同為聾啞人士，因此完全無法呼救，只能用小小的身軀默默承受鬥牛犬的猛擊，完全無力反抗。最後魯克曼的叔叔達烏德（Dawood Stuart）終於發現此事，將奄奄一息的魯克曼救出，並緊急送醫搶救，但因為傷勢過於嚴重，仍宣告不治。

達烏德事後表示，當他把魯克曼抱進屋時，鬥牛犬仍追著他們不肯放過，還試圖再度闖入家中，連他也在過程中慘遭咬傷，好在其他家人趕緊把門關上才讓他逃過一劫。死這家屬則悲傷透露，鬥牛犬和魯克曼過去常玩在一起，不知道怎麼狗狗怎麼會突然發狂，懷疑牠可能是被不明原因激怒。